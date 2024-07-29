跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan 1 Low SE

      男子运动鞋

      ¥629
      ¥899
      30% 折让

      无所畏惧，存在于你的基因里，穿上这款醒目惹眼的 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋，为真实的自己喝彩。该鞋款从 1985 年元年款汲取设计灵感，焕新演绎简约经典外观，让人感到熟悉的同时又颇具新意。缝线细节搭配后跟刺绣 Wings 标志，彰显 JORDAN 品牌与众不同的专属格调。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑/工业蓝
      • 款式： FV3622-141

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。