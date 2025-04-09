Air Jordan 1 Low SE

男子运动鞋

¥849

穿上 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋，迈向传奇之路。 该特别版鞋款采用优质皮革，搭载舒适的 Nike Air 缓震配置，并融入刺绣 Wings 标志等经典 Jordan 细节。

  • 显示颜色： 冰川蓝/山峰白/冰番石榴色/海玻璃色
  • 款式： HJ5999-400

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