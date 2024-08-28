Air Jordan 1 Low SE

男子运动鞋

¥589
¥849
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白色/帆白/水蓝
白色/蓝灰/帆白/工业蓝

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋沿袭经典版型和质感，采用新颖配色与纹理设计，焕新演绎 AJ1 鞋款。这款经典人气运动鞋采用优质材料，搭载舒适的 Nike Air 缓震配置，并融入后跟刺绣细节等精致设计，彰显时尚风范，塑就佳选单品。

  • 显示颜色： 白色/帆白/水蓝
  • 款式： FN5214-131

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