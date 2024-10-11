Air Jordan 1 Low SE BG

大童运动童鞋

¥489
¥699
30% 折让

Air Jordan 1 Low SE BG 大童运动童鞋型格满溢、 脚感轻盈，采用优质材料结合清新配色，并饰有经典品牌标志。 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就跨季穿搭佳选。

  • 显示颜色： 白色/发光黄/叶绿
  • 款式： HF4779-100

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