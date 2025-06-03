Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列
AJ1 灵蛇女子运动鞋
¥899
穿上 Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋迎接农历新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。该特别版鞋款采用天然皮革设计，模仿鳞片的光泽，造就独具匠心的出众外观。此外，每双鞋均配有别致吊牌。
- 显示颜色： 幻影灰白/白色/黑/足球灰
- 款式： HF4080-001
Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列
¥899
穿上 Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋迎接农历新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。该特别版鞋款采用天然皮革设计，模仿鳞片的光泽，造就独具匠心的出众外观。此外，每双鞋均配有别致吊牌。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 天然皮革鞋面，塑就出色耐穿性与结构感
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 幻影灰白/白色/黑/足球灰
- 款式： HF4080-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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