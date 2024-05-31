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      Air Jordan 1 Low SE Craft

      男子运动鞋

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      Air Jordan 1 Low SE Craft 男子运动鞋采用经典设计，尽显优雅风范。柔软翻毛皮、帆布材料和鞋口外露式边缘设计，为经典人气运动鞋增添出众纹理质感。舒适包边结构搭配足底 Nike Air 缓震配置，塑就日常穿搭的理想之选。

      • 显示颜色： 科技灰/水泥灰/帆白/黑
      • 款式： DZ4135-002

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