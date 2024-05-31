跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan 1 Mid (GS)

      大童运动童鞋

      ¥549
      ¥799
      31% 折让

      穿上 Air Jordan 1 Mid (GS) 大童运动童鞋，重走伟大之路。该鞋款采用新颖时尚配色结合混搭材料，焕新演绎经典 AJ1 设计。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑
      • 款式： 554725-093

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      图片或视频中所展示的产品配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。