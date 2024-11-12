Air Jordan 1 Mid

大童运动鞋

¥799

水洗粉/白色/霜紫
狂喜钴蓝/浅灰/白色

活力配色，格调出众！Air Jordan 1 Mid 大童运动鞋采用明亮色调，彰显十足活力。沿袭 Jordan 的经典舒适设计：鞋底 Nike Air 塑就缓震迈步体验，橡胶包边鞋底带来舒适的日常穿着感受。

  • 显示颜色： 水洗粉/白色/霜紫
  • 款式： FD8780-601

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