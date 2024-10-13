Air Jordan 1 Mid

大童运动鞋

¥659
¥799
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Air Jordan 1 Mid 大童运动鞋采用新颖配色，焕新演绎迈克尔·乔丹首双经典鞋款，铸就 AJ1 迭代更新之作。优质材料、缓震设计和加衬鞋口，塑就非凡支撑效果，致敬经典。

  • 显示颜色： 黑/中橄榄绿/白色
  • 款式： DQ8423-092

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