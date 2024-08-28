Air Jordan 1 Mid

女子运动鞋缓震板鞋

¥649
¥999
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Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋缓震板鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。鞋底加入 Air 缓震技术，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。

  • 显示颜色： 帆白/灰黑/白色/健身红
  • 款式： BQ6472-160

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