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      Air Jordan 1 Mid

      女子运动鞋缓震板鞋

      ¥999

      Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋缓震板鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。鞋底加入 Air 缓震技术，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。

      • 显示颜色： 帆白/蓝灰/白色/芬蓝
      • 款式： BQ6472-140

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