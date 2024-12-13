Air Jordan 1 Mid

女子运动鞋

¥849
¥999
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Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋承袭经典设计元素，采用出众外观，彰显经典时尚，为双足增添传统风范。

  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： DV0991-101

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