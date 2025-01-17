Air Jordan 1 Mid

女子运动鞋

¥999

Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋采用柔和色调焕新演绎经典鞋款，彰显不凡格调。鞋面采用皮革材质，巧搭加垫鞋口和鞋舌，塑就出众传统风范和非凡舒适脚感。

  • 显示颜色： 数码粉/泡沫粉/帆白/白色
  • 款式： CW5379-600

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