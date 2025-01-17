Air Jordan 1 Mid

男子百搭运动鞋

¥999

Air Jordan 1 Mid 男子运动鞋从元年款 AJ1 汲取设计灵感，采用中帮设计，保留你挚爱的经典外观，同时搭配精选配色和利落皮革，彰显独特个性。

  • 显示颜色： 黑/白色/铁灰
  • 款式： DQ8426-001

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