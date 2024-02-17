社交媒体和广告

借助社交媒体 cookie，你能够连接到社交网络，并通过社交媒体分享我们网站上的内容。（第三方）广告 cookie 会收集相关信息，以便根据你的兴趣在 Nike 网站内外更好地定制专属广告。在某些情况下，这些 cookie 会处理你的个人数据。如需了解个人数据处理的更多信息，请查看我们的隐私政策与 Cookie 政策。取消选中这些 cookie 可能会导致以下结果：看到与你无关的广告、无法有效地与 Facebook、Twitter 或其他社交网络进行关联，以及/或者无法在社交媒体上分享内容。