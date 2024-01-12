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      Air Jordan 1 Mid

      男子运动鞋

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      Air Jordan 1 Mid 男子运动鞋从元年款 AJ1 汲取设计灵感，采用中帮设计，保留你挚爱的经典外观，同时搭配精选配色和利落皮革，彰显独特个性。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色/宝蓝
      • 款式： DQ8426-042

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