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      Air Jordan 1 Mid SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥799

      穿上 Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋， 赚足回头率。 该经典人气鞋款采用时尚配色和纹理设计，打造新颖外观；搭载经典 Air 缓震配置，缔造舒适迈步体验。 精致装饰，尽显经典 Jordan 风范。

      • 显示颜色： 白色/帆白/传奇粉
      • 款式： FN7432-161

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