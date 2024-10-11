系上鞋带，畅享非凡体验。 鞋带、鞋口里料、鞋头和耐克勾标志均采用柔软光泽感材料，为 Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋营造出众外观和舒适脚感。 该款运动鞋融入 AJ1 标志性元素，兼具柔软感受、强劲抓地力和出众缓震性能，助你从容应对日常挑战。

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