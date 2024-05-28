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      Air Jordan 1 Mid SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥799

      如果你要寻找经典 AJ1 风格的可爱运动鞋，我们助你一臂之力。Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋采用皮革与合成材质，搭配翻毛皮扇形边缘，缔造分层外观。柔和配色搭配鲜明色彩，醒目百搭。

      • 显示颜色： 白色/冰翡翠蓝/冰番石榴色/牛津粉
      • 款式： DZ5361-100

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