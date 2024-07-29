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      Air Jordan 1 Mid SE (GS)

      大童运动童鞋

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      迈克尔·乔丹凭借着坚定的自我信念蜚声全球。Air Jordan 1 Mid SE (GS) 大童运动童鞋采用焕新设计，灵感源自护照的纹理和配色以及迈克尔·乔丹在世界巡回赛期间获得的印章，鼓励孩子们要心怀远大梦想。随附行李牌，可作运动鞋或行李箱的装饰。

      • 显示颜色： 军械深海蓝/淡象牙白/运动红/金属金
      • 款式： FN1353-400

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