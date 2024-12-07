各就各位，预备，出发！ 穿上 Air Jordan 1 Mid SE 大童运动童鞋，彰显疾速风范，秀出精彩动作。 该鞋款从飞驰的车辆中汲取设计灵感，鞋口融入绗缝式设计和渐变色耐克勾标志等新颖细节，焕新演绎经典 Jordan 鞋款，打造出众外观。

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