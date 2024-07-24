跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan 1 Mid SE

      大童运动童鞋

      ¥799

      各就各位，预备，出发！ 穿上 Air Jordan 1 Mid SE 大童运动童鞋，彰显疾速风范，秀出精彩动作。 该鞋款从飞驰的车辆中汲取设计灵感，鞋口融入绗缝式设计和渐变色耐克勾标志等新颖细节，焕新演绎经典 Jordan 鞋款，打造出众外观。

      • 显示颜色： 黑/白色/翡翠绿/迷人红
      • 款式： FQ8095-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。