Air Jordan 1 Mid SE

大童运动鞋

¥799

Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用匠心设计，让重要的早餐化身型潮符号。 柔软翻毛皮，打造优质耐穿鞋款。 面包袋夹状鞋带装饰、可拆卸黄油吐司状吊牌等早餐风格细节，令鞋款趣味十足。

  • 显示颜色： 椰奶色/小马棕/淡香草黄/校园红
  • 款式： HF3196-100

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