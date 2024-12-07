昂头阔步，展现你的炫酷范！Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋经过焕新演绎，在纹理皮革上叠加明亮活泼的时尚配色，塑就出众格调。后跟搭载经典 Nike Air 缓震配置，演绎舒适脚感。

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