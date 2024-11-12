Air Jordan 1 Mid SE

女子运动鞋

¥999

穿上 Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋，演绎出众 AJ1 风范。 该版本采用皮革鞋面和经典鞋带。 系上鞋带，上场迎战。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/帆白/传奇中褐
  • 款式： FJ3448-200

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