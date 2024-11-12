Air Jordan 1 Mid SE

女子运动鞋

¥999

Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋焕新演绎 AJ1 鞋款，彰显醒目风范。经典中帮版型搭配金属色鞋面，醒目吸睛，赚足回头率。

  • 显示颜色： 白色/狼灰/金属银
  • 款式： FN5031-100

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。