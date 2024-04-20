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      Air Jordan 1 Mid SE

      女子运动鞋

      ¥999

      穿上 Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋，展现迷人风采。光泽感耐克勾标志结合特别版鞋带扣，令鞋款醒目出众。中帮鞋口饰有以金属元素焕新设计的经典 Wings 标志，提升造型格调。

      • 显示颜色： 星尘红/白色/帆白/金属铜
      • 款式： FB9892-670

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