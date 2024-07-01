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      Air Jordan 1 Mid SE

      男子运动鞋

      ¥999

      Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋沿袭经典外观和质感，采用新颖配色与纹理设计，焕新演绎经典人气鞋款。采用优质材料，搭载舒适 Nike Air 缓震配置，并融入精致细节，彰显时尚风范，塑就佳选单品。

      • 显示颜色： 白色/帆白/浅灰/氧化绿
      • 款式： FQ7720-103

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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