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      Air Jordan 1 Mid SE

      男子运动鞋

      ¥999

      Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋采用匠心配色，焕新演绎活力经典 AJ1 运动鞋，缔造熟悉的舒适穿着体验。 优质材料和装饰，为经典挚爱鞋款注入新颖元素。

      • 显示颜色： 白色/黑/冰蓝
      • 款式： DV1308-104

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