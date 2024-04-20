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      Air Jordan 1 Mid SE

      男子运动鞋

      ¥999

      灰黑/白色/黑/黑
      黑/Sky J Mauve/白色/Sky J 橙

      新颖外观，经典体验。 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋采用出众配色和纹理设计，焕新演绎经典 AJ1 运动鞋。 融入优质材料和装饰，以时尚格调诠释隽永挚爱。

      • 显示颜色： 灰黑/白色/黑/黑
      • 款式： FB9911-001

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