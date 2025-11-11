Air Jordan 1 Mid SE
男子运动鞋
Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋作为特别版 AJ1，焕新打造中性配色设计。天然皮革，让你在迈步间洋溢奢华风范；柔软中帮鞋口结合经典 Nike Air 缓震配置，打造出众的外观和质感。
- 显示颜色： 白色/中灰/冷灰
- 款式： HF3216-100
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，营造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
