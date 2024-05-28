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      Air Jordan 1 Mid SE Craft (GS)

      大童运动童鞋

      ¥799

      Air Jordan 1 Mid SE Craft (GS) 大童运动童鞋巧妙糅合外露式泡绵、轻盈织物和柔软翻毛皮，打造纹理质感。 融入广为人知且备受青睐的舒适设计：鞋底 Nike Air 缓震配置和适合日常穿着的包边结构。 此外，采用分层材料和新颖撞色设计，带来出众体验。

      • 显示颜色： 水泥灰/白色/科技灰/黑
      • 款式： FD9091-002

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