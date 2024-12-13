学院风运动鞋再次来袭。Air Jordan 1 Mid Sneaker School 大童运动童鞋回溯经典，演绎家族风格。采用优质翻毛皮，搭配以树干为灵感的纹理细节和光泽感图案装饰，塑就新颖外观。Nike Air 缓震配置，赋予足底舒适缓震体验。

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