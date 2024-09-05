Air Jordan 1 Mid SS (GS)

大童运动童鞋

¥559
¥799
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学院风运动鞋再次来袭。 Air Jordan 1 Mid SS (GS) 大童运动童鞋旨在向 MJ 的大学榜样之一致敬。 出众配色，可拆卸贴片打造时尚造型，焕新演绎经典风范。

  • 显示颜色： 煤黑/轻水蓝/祖母绿/冰川蓝
  • 款式： FJ9482-004

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