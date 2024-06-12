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      Air Jordan 1 Mid SS (GS)

      大童运动童鞋

      ¥799

      为了帮助迈克尔·乔丹成为精英球员，他的导师和教练鼓励他通过冥想来提高专注力。 Air Jordan 1 Mid SS (GS) 大童运动童鞋采用皮革与合成材质组合鞋面，灵感源自日本枯山水，外底设计让人联想到水面的平静，旨在致敬多种寻找内心宁静的途径。 鞋口饰有瑜伽姿势的图案，左脚鞋舌标签印有“ZEN”字样，将整体设计融为一体。

      • 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/牛津粉/星尘红/麻黄
      • 款式： FN7452-400

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      • 此商品悬挂NFC溯源环扣，手机碰一碰，了解更多，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。

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