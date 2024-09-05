为了帮助迈克尔·乔丹成为精英球员，他的导师和教练鼓励他通过冥想来提高专注力。 Air Jordan 1 Mid SS (GS) 大童运动童鞋采用皮革与合成材质组合鞋面，灵感源自日本枯山水，外底设计让人联想到水面的平静，旨在致敬多种寻找内心宁静的途径。 鞋口饰有瑜伽姿势的图案，左脚鞋舌标签印有“ZEN”字样，将整体设计融为一体。

显示颜色： 爱琴海风暴蓝/牛津粉/星尘红/麻黄

款式： FN7452-400