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      Air Jordan 1 Mid SS (GS)

      大童运动童鞋

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      为了帮助迈克尔·乔丹成为精英球员，他的导师和教练鼓励他通过冥想来提高专注力。 Air Jordan 1 Mid SS (GS) 大童运动童鞋采用皮革与合成材质组合鞋面，灵感源自日本枯山水，外底设计让人联想到水面的平静，旨在致敬多种寻找内心宁静的途径。 鞋口饰有瑜伽姿势的图案，左脚鞋舌标签印有“ZEN”字样，将整体设计融为一体。

      • 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/牛津粉/星尘红/麻黄
      • 款式： FN7452-400

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