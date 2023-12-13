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      Air Jordan 1 Mid SS (GS)

      大童运动童鞋

      ¥799

      Air Jordan 1 Mid SS (GS) 大童运动童鞋彰显 Jordan 历史，旨在致敬 Jumpman 标志的诞生。鞋舌搭配该标志的灵感来源图案，外底和侧边采用渐变落日色设计。鞋底融入 Nike Air 缓震配置，搭配耐穿皮革材质，塑就备受青睐的舒适度。融入芝加哥元素设计，彰显 Jordan 酷炫风格。

      • 显示颜色： 和谐蓝/大学红/心灵紫/黑
      • 款式： DX4379-400

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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