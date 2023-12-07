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      Air Jordan 1 Retro High OG GS

      复刻大童运动童鞋

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      Air Jordan 1 鞋款总是于经典中不断改进，焕新演绎当今的运动鞋文化。该款 Air Jordan 1 Retro High OG GS 复刻大童运动童鞋采用优质皮革和舒适缓震配置，巧搭经典设计细节，彰显出众型格。

      • 显示颜色： 黑/白色/浅烟灰/火焰红
      • 款式： FD1437-051

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