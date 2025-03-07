每一款 Jordan Retro 都满蕴复古与时尚格调，Air Jordan 1 Retro Low "Gym Red & Midnight Navy" 复刻男子运动鞋也不例外。 全粒面皮革搭配刺绣细节，塑就出众外观和质感。 撞色设计， 别致吸睛。

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