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      Air Jordan 1 Retro Low OG

      复刻男子运动鞋皮面板鞋

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      AJ1 从篮球硬木球场走向街头潮流，焕新了运动鞋的时尚文化。 此款 Air Jordan 1 Retro Low OG 复刻男子运动鞋皮面板鞋沿袭系列经典元素，搭配优质白色皮革，辅以大学红吸睛点缀，外观简约又不失亮点。 鞋舌 Nike Air 品牌标志与后跟 Wings 刺绣标志相映成趣，增添精致细节感。 上脚活力潮鞋，为你的时尚穿搭添点新意。

      • 显示颜色： 白色/白色/大学红
      • 款式： CZ0790-161

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