以时尚型格喜迎龙年。Air Jordan 1 Retro Low OG CNY 复刻男子运动鞋以中国十二生肖中一种带有神话色彩的动物为灵感源泉，饰以纹理覆面设计，彰显优雅格调。搭配金属色元素鞋舌标签和缎面鞋口里料等匠心细节，为这一佳节增光添彩。每双鞋都附赠一个内含 Jumpman 小饰物的红包，旨在祝你好运连连。

显示颜色： 帆白/油绿/浮石灰/杉木红

款式： FN3727-100