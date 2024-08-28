Air Jordan 1 Retro Low Slip

复刻女子运动鞋

¥749

白色/白色/黑
大气灰/淡象牙白/淡象牙白
化石灰/象牙白/煤黑/黑
黑/幻影灰白/荧光黄
亮深红/白色/黑

Air Jordan 1 Retro Low Slip 复刻女子运动鞋再现传奇风采。无鞋带设计搭配便捷按扣扣合，轻盈泡绵中底搭配 Air 缓震配置，塑就非凡舒适的出行体验。

  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： AV3918-101

更多信息

图片或视频中所展示的产品配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。