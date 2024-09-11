Air Jordan 1 ZM Air CMFT 2

男子运动鞋

¥879
¥1,099
20% 折让

山峰白/氧化绿/海岸蓝
帆白/传奇中褐/化石灰/传奇咖色

Air Jordan 1 ZM Air CMFT 2 男子运动鞋采用优质翻毛皮，巧搭 JORDAN 品牌标志性 Formula 23 泡绵，塑就出众外观和舒适脚感。该鞋款兼具舒适感受和时尚格调，缔造出众穿着体验。

  • 显示颜色： 山峰白/氧化绿/海岸蓝
  • 款式： DV1307-130

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。