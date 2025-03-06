Air Jordan 10 Retro

复刻男子运动鞋

¥1,249

白色/浅铁灰/校园红/黑
冷灰/黑/红外线红

Air Jordan 10 Retro 复刻男子运动鞋采用柔软轻盈的缓震配置，搭配 Air Jordan 经典设计细节，带来出众性能和非凡舒适感受。

  • 显示颜色： 白色/浅铁灰/校园红/黑
  • 款式： 310805-103

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