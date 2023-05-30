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      Air Jordan 11 CMFT Low (GS)

      大童运动童鞋

      ¥399
      ¥649
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      Air Jordan 11 CMFT Low (GS) 大童运动童鞋采用匠心打造，塑就非凡舒适的穿着体验。该低帮鞋款的设计灵感源自经典 Jordan 运动鞋，采用柔软皮革材质，结合织带鞋眼设计，便于快速系带。足底采用柔软顺滑的泡绵，融入匠心排布的橡胶贴片，塑就出色抓地力。

      • 显示颜色： 白色/安全橙/皇家蓝
      • 款式： CZ0907-108

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