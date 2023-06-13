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      Air Jordan 11 CMFT Low

      女子运动鞋

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      Air Jordan 11 CMFT Low 女子运动鞋从经典 Jordan 运动鞋汲取灵感，采用低帮设计搭配柔软鞋头，提升舒适感。足底采用柔软顺滑的泡绵，融入匠心排布的橡胶贴片，塑就出色抓地力；织带鞋眼便于简单快速地系带。

      • 显示颜色： 白色/黑/水泥灰
      • 款式： DV2629-101

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