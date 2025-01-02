Air Jordan 11 CMFT Low

女子运动鞋

¥599
¥899
33% 折让

白色/冰蓝/足球灰
白色/白色/幸运绿

Air Jordan 11 CMFT Low 女子运动鞋从经典 Jordan 运动鞋汲取灵感，采用低帮设计搭配匠心鞋头，带来出众舒适感。足底采用柔软顺滑的泡绵，融入匠心排布的橡胶贴片，塑就出色抓地力；织带鞋眼便于简单快速地系带。

  • 显示颜色： 白色/冰蓝/足球灰
  • 款式： DV2629-140

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