Air Jordan 11 CMFT Low 男子运动鞋采用匠心打造，缔造舒适脚感和未来造型。柔软的鞋头搭配挡泥片和织带鞋眼，复刻元年款 AJ11 的鲜明特点。柔软的 Cushlon 泡绵巧搭 Air Zoom 缓震配置，塑就非凡舒适的迈步体验。

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