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      Air Jordan 11 CMFT Low

      男子运动鞋

      ¥699
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      Air Jordan 11 CMFT Low 男子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹的一款传奇运动鞋，彰显出众醒目风范。织带鞋眼和挡泥板从 AJ11 汲取独特设计元素；轻盈泡绵巧搭 Zoom Air 缓震配置，塑就非凡舒适的迈步体验。加垫鞋口和鞋舌，缔造柔软舒适感受，是日常穿搭的理想之选。

      • 显示颜色： 冷灰/白色/狼灰
      • 款式： DN4180-012

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